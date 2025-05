Tras la agresión, Fernando Ortiz hizo su descargo: "No se lo deseo a nadie, el fútbol no puede tener este fin ante un resultado deportivo"

El árbitro rompió el silencio y se refirió a los lamentables hechos sufridos en el Osvaldo Juárez.

Tras la indignante agresión sufrida en el clásico de La Banda, el árbitro Fernando Ortiz, rompió el silencio y se refirió a los lamentables hechos sufridos en el Osvaldo Juárez.

"Estoy bien, tranquilo, es una situación fea que obviamente no le gustaría vivir a nadie, no esperaba el golpe, creí que había entendido su situación, le había pegado con una botella al asistente y por eso lo expulso y reacciona en contra mío también. Son situación que uno no espera, pero en ese momento hay que contar hasta 10 y tomar la decisión correcta, lo hice, me sentí bien, continué con el juego y estoy bien que es lo importante", abrió el juez.

El árbitro Ortiz confirmó que no era un integrante del cuerpo técnico la persona que lo agredió sino un jugador, Exequiel Vergara: "Calculaba qué podía llegar a haber una confusión por la ropa, pero si, fue el jugador quien me pega", señaló.

Respecto a la decisión de continuar con el juego tras ser agredido, dijo: "El reglamento avala cualquier decisión, la situación uno es suspenderlo si no estoy en condición de continuar el juego y me permite continuar si estamos bien, consideré que las características del juego eran normales y no había pasado nada y al sentirme bien, decidí continuar", expresó.

En el encuentro, Sarmiento reclamó que el primer penal no había existido, sin embargo, el juez del partido contó su versión: "Estoy acostumbrado a que la gente o los actores del juego cuando pierden el culpable es el árbitro y cuando ganan ninguno nos felicita. De ese lado estoy tranquilo porque la culpa siempre es nuestra", comentó Ortiz. "El penal que sanciono a los 2 minutos es una jugada que se da comúnmente donde un jugador intenta rechazar en este caso Romero se anticipa y toca el Balón y Vaschetto, le pega de atrás y es penal. Es una jugada imprudente. Era penal. La imagen de la transmisión no es clara pero la jugada de donde yo estoy es evidente, incluso el jugador no reclama", aseguró.

Por último, llevó tranquilidad para todo su entorno después de una lamentable noche: "No se lo deseo a nadie, el fútbol no puede tener este fin ante un resultado deportivo, calculo no fue por el resultado porque Sarmiento estaba 1 a 0 abajo, tenía vida. Espero que esto tenga un final favorable para todos, que se haga lo que corresponde con el jugador y que nosotros los árbitros podamos dirigir tranquilos sin rendirle cuentas a nadie porque en todo momento tenemos que hacerlo, nadie se pone en nuestros zapatos. La luchamos siempre en el día a día, les mando tranquilidad a todos los que se preocuparon por mí y que me mandaron mensaje, estoy bien gracias a Dios", cerró Fernando Ortiz.