Gerardo Vera tras quedarse con el clásico de Forres: "La gente quedó contenta, le dedicamos el triunfo"

El entrenador de Atlético valoró el rendimiento del equipo y el envión anímico que representa la victoria en la Liga Santiagueña de Fútbol.

22/05/2025

Atlético se quedó con el clásico de Forres ante Defensores y su entrenador, Gerardo Vera, valoró el rendimiento del equipo y el envión anímico que representa la victoria en la Liga Santiagueña de Fútbol.

"Fuimos merecedores del triunfo. El primer cuarto de hora fue parejo, no encontrábamos el circuito de juego, pero nos acomodamos y logramos convertir. En el entretiempo ajustamos cosas y fuimos superiores", analizó.

El entrenador también resaltó el empuje de la gente en una jornada muy especial: "Se viven los clásicos de una manera increíble. Todo un pueblo en la cancha esperando ver la victoria de su equipo. Por suerte se nos dio y la gente quedó contenta, le dedicamos el triunfo", remarcó.

Con respecto al rendimiento general en la Liga Santiagueña, Vera se mostró conforme, aunque reconoció que podrían tener más puntos: "Tratamos de ser protagonistas donde sea que juguemos. No merecimos perder ningún partido. Lo que más me gusta del equipo es la actitud, el compromiso y la predisposición para entrenar. Eso me deja tranquilo".

Pensando en lo que viene, el DT ya tiene la mente puesta en el próximo cruce: "Trabajamos con tranquilidad y buen ánimo. Los veo enchufados y con ganas de afrontar el partido con Yanda", concluyó.