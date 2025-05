Marcelo Gallardo mantiene una duda de cara al duelo ante Universitario de Perú por la Libertadores

El entrenador de River todavía no definió el equipo que saldrá a escena el próximo martes en el Monumental.

Hoy 12:10

El semestre irregular de River está llegando a su fin. Tras la dura eliminación frente a Platense en cuartos de final del Torneo Apertura, el equipo de Marcelo Gallardo se enfoca en su último compromiso previo al Mundial de Clubes: este martes, recibirá a Universitario de Perú por la fecha final de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La principal duda del “Muñeco” pasa por la situación física de Gonzalo Montiel. “Cachete” se resintió del desgarro en el bíceps femoral derecho durante el partido ante Barracas Central y ya se perdió los cruces con Independiente del Valle y Platense. Aunque su evolución fue mejor de la esperada, su recuperación apenas lleva diez días, por lo que todo indica que Gallardo optará por preservarlo.

Con el Mundial de Clubes cada vez más cerca —River debutará el 17 de junio ante Urawa Red Diamonds en Seattle—, el DT no quiere correr riesgos innecesarios. Más aún considerando el buen rendimiento que ha mostrado Fabricio Bustos, quien se perfila para ocupar el lateral derecho este martes.

El resto del equipo sería el mismo que venía mostrando solidez antes del tropiezo con Platense. A pesar de la falta de respuestas en ese último encuentro en el Monumental, no se esperan grandes cambios en el once inicial. Si no hay sorpresas en los próximos entrenamientos, River saldría con:

Franco Armani; Bustos o Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Franco Mastantuono, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Con la clasificación asegurada, pero con la necesidad de recuperar confianza, River buscará cerrar la fase de grupos con una victoria y enfilarse con ilusión hacia el desafío internacional en Estados Unidos.