Escandaloso video: la esposa de Emmanuel Macron le propinó una cachetada antes de bajar de un avión

El presidente francés, Emmanuel Macron, llegó a Hanoi este domingo por la noche para reforzar la influencia de Francia en su antigua colonia, pero antes de que el líder bajara del avión, una imagen causó sorpresa: parecía haber sido agredido en la cara por otra persona.

El incidente quedó grabado justo después de que se abriera la puerta de la aeronave presidencial francesa y se viera a Macron de pie al otro lado. Los brazos de su esposa Brigitte emergen desde la izquierda de la puerta abierta, coloca ambas manos sobre el rostro de su marido y le da vuelta la cara.

