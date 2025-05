Así lo expresó este martes en su columna para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:24

El licenciado Osvaldo Granados abordó este martes una serie de temas económicos y políticos clave en su habitual columna para Radio Panorama. Su análisis comenzó con una advertencia sobre la dinámica del comercio exterior argentino: "Está creciendo la importación, es evidente que alguien necesita dólares", expresó.

Granados observó que, a pesar de la entrada de productos como ropa y calzado, la disponibilidad de divisas sigue siendo escasa. "No hay muchos [dólares] a pesar de que entraron ropa y calzado", remarcó. En ese marco, destacó una decisión reciente del Gobierno: "Van a sacar un bono de mil millones de dólares para los de afuera, que se paga en pesos. Es raro", opinó, agregando que si bien por ahora sólo hay un anuncio, "necesitan engrosar las reservas, hay faltantes y antes de las elecciones hay que moverse".

En otra parte de su columna, Granados subrayó un hecho que, según él, pasó casi desapercibido: la publicación en el Boletín Oficial de un nuevo esquema para las obras públicas. "Cambiaron el sistema para anotarse a las licitaciones", explicó. Según su análisis, esta reforma abre la puerta a nuevos actores: "Habrá nuevos jugadores porque Sturzenegger lo abrió a todos los que tengan patrimonio. Antes, estaba cerrado para los amigos", sostuvo. La consecuencia directa será, según Granados, una mayor competencia, algo que considera necesario: "La idea es abrir la obra pública y comenzar de una vez con esto porque los caminos están cada vez peor".

Más allá de la economía, también advirtió sobre los peligros de la desinformación en tiempos de inteligencia artificial: "Una señora peruana que conozco me dijo que el Papa León XIV le pidió a la presidenta de Perú que dé un paso al costado, lo había visto en un video que era de inteligencia artificial", relató. Y añadió con preocupación: "Hay que tener cuidado porque te hacen decir cualquier cosa. Estaba muy bien hecho, es cierto, pero la lógica me indicaba que el Papa no podía decir eso. Hay que desconfiar de todo".

Finalmente, se refirió a las recientes declaraciones del gobernador bonaerense Axel Kicillof sobre la fiscalización impositiva. "Kicillof dijo que ARBA va a seguir persiguiendo a quienes gastan de más", comentó Granados, y agregó una observación política: "No hablan de narcos porque Cristina Kirchner ya lo descartó, pero advirtió que van a fiscalizar todo".