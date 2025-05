La brutal pelea entre jugadores de pádel que se volvió viral

Golpes, insultos y escándalo. La discusión comenzó en la puerta de la cancha. La excusa de uno de los involucrados: “Entré al túnel negro y perdí el control”.

Un partido de pádel en el Club Volea de Escazú, en Costa Rica, terminó en una violenta pelea entre los jugadores que se volvió viral en las redes sociales.

La discusión comenzó en la puerta de la cancha e involucró a siete personas. El diario NCR, Noticias de Costa Rica, tuvo acceso al audio de uno de los participantes de la gresca que dio la vuelta al mundo.

Lo que dijo uno los jugadores de pádel

“Me tocó jugar con unos que solo golpeaban contra la pared. Estaban diciendo cosas, insultando. Yo intenté mantenerme al margen, pero cuando salimos de la cancha, uno de ellos empezó a provocarme más”, explicó el jugador.

“Cuando me di cuenta, ya estaba encima de él. No es excusa, pero estaba al tope”, reconoció.

Afirmó que la situación escaló cuando, según él, los otros involucrados hicieron comentarios personales ofensivos.

“Me dijo cosas que no venían al caso, que se metía con mi esposa. Ahí se me fue todo, se me apagó el chip. Entré al túnel negro, se me olvidó quién era, dónde estaba, perdí el control”.