Aseguran que Benjamín Vicuña viajará a Milán para reencontrarse con los hijos que tuvo con la China Suárez

El actor buscaría a Magnolia y Amancio tras la polémica que protagonizan la cantante y Mauro Icardi.

Hoy 18:56

Benjamín Vicuña viajará a la ciudad de Milán para traer a la Argentina a sus hijos, Magnolia y Amancio. Los nenes estuvieron con la China Suárez y Mauro Icardi en Estambul, y aunque se previó el regreso a Buenos Aires, la actriz decidió desviarse y acompañar al futbolista a la ciudad italiana, donde él firmará su divorcio con Wanda Nara.

No obstante, surgieron informaciones sobre una trastienda entre Vicuña y su expareja. Al parecer, este traslado de última hora obedece a que el chileno desea alejar a sus hijos de la polémica que rodea a la actriz y el de Galatasaray.

“Lo que pasó fue que con toda esta exposición, Vicuña estaba bastante caliente”, aseguró Pampito al aire de Puro Show (eltrece).

De hecho, se habló en el programa sobre la posibilidad de que Benjamín aproveche este itinerario para sumar en el regreso a Rufina, la hija de Suárez y Nicolás Cabré. En este particular, todo parece incierto. “Eso no me lo supieron decir”, comentó el conductor.