Central Córdoba quiere seguir haciendo historia en la Copa Libertadores buscando el boleto a octavos ante Liga de Quito

Central Córdoba se jugará esta noche a las 21:30 un partido histórico en la altura de Quito, cuando visite a Liga Deportiva Universitaria por la última fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. El encuentro será transmitido por Fox Sports y Disney+, y definirá el futuro del Ferroviario en el certamen más importante del continente.

HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO: FOX SPORTS - ESPN 5 - DISNEY

El equipo dirigido por Omar De Felippe llega con 11 puntos, como líder de su zona, y una diferencia de gol de +3, gracias a una campaña inolvidable que incluyó triunfos frente a Flamengo en el Maracaná (2-1) y Táchira en Venezuela (2-1), además de empates en casa ante Liga (0-0) y el Mengao (1-1), y otra victoria ante los venezolanos en Santiago.

Con ese panorama, Central Córdoba se clasificará a octavos de final incluso con una derrota por un gol de diferencia, siempre que Flamengo le gane a Táchira en Río de Janeiro, algo esperable ya que el conjunto venezolano perdió todos sus partidos hasta ahora. En caso de empatar o ganar, el equipo santiagueño asegurará el primer lugar del grupo, un logro sin precedentes para el club y el fútbol de Santiago del Estero.

Por su parte, Liga de Quito, que suma 8 puntos y necesita ganar por dos goles o más para desplazar al Ferroviario, llega envuelto en una crisis: el último sábado perdió ante Universidad Católica por el torneo ecuatoriano y despidió a su entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez. Además, marcha sexto en su liga local y atraviesa un momento de irregularidad.

En el conjunto ecuatoriano destacan varios nombres conocidos del fútbol argentino: el arquero Alexander Domínguez (ex Vélez y Colón), el extremo Lautaro Pastrán (ex Belgrano), el ex Central Córdoba y Newell’s Lisandro Alzugaray, y el delantero paraguayo Alex Arce (ex Independiente Rivadavia).

El once inicial de Liga sería: Alexander Domínguez; José Quintero, Ricardo Adé, Gian Franco Allala, Yeltzin Enrique; Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Alexander Alvarado; Bryan Ramírez, Lautaro Pastrán o Lisandro Alzugaray y Alex Arce.

Mientras que Central Córdoba formará con: Alan Aguerre; Brian Cufré, Lautaro Rivero, Lucas Abascia, Santiago Moyano; Jonathan Galván, José Florentín, Iván Gómez; Luis Miguel Angulo, Matías Perello y Leonardo Heredia.

De conseguir el pase, el Ferroviario entrará en la historia grande del fútbol argentino como uno de los pocos equipos del interior que lograron clasificar a los octavos de final de la Libertadores. Solo una vez en la historia, un equipo quedó afuera con 11 puntos: fue Audax Italiano en 2007, por lo que los de De Felippe buscarán evitar ese destino y escribir su propio capítulo épico en la altura de Quito.