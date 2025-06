Franco Colapinto busca dejar atrás los problemas y clasificar en una buena posición en el GP de Austria

El piloto argentino hizo pruebas con los tres compuestos de neumáticos en las dos primeras sesiones de entrenamiento y sale a pista nuevamente hoy.

Hoy 09:06

Este sábado, continúa la actividad del Gran Premio de Austria con la tercera sesión de entrenamientos y la clasificación para la undécima carrera del calendario de la Fórmula 1, donde Franco Colapinto intentará revertir la imagen dejada en sus primeras salidas a pista.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ LA CLASIFICACIÓN EN VIVO

El piloto argentino de Alpine, que completó ensayos con los tres compuestos de neumáticos y se enfocó en giros con ritmo de carrera, finalizó 16° en la primera sesión y último en la segunda, dejando un sabor amargo en su debut en el Red Bull Ring.

“No fue muy bien, no me sentí muy cómodo, en general. En curva rápida, más que nada, que es un poco mi fuerte, no estuve muy cómodo con el auto. Un balance muy diferente de una curva a otra. Hay que trabajar para volver un poco más fuerte mañana”, expresó Colapinto con autocrítica tras los entrenamientos del viernes.

Este sábado, el joven pilarense saldrá a la pista para la clasificación, que comenzará a las 11:00.

Tanto la práctica como la qualy podrán verse en vivo por Fox Sports y mediante Disney+ Premium.