Buscan un hogar urgente para una perrita rescatada

Fue rescatada en pleno celo, rodeada de perros y sin un lugar donde refugiarse. Hoy, ya castrada y recuperada, busca una familia que le dé el amor y el hogar que nunca tuvo.

Hoy 13:41

Esta hermosa negrita brillosa, como la describen, tiene aproximadamente 1 año, ya fue castrada, desparasitada, vacunada, y está lista para encontrar un hogar definitivo.

Es de tamaño mediano, muy dulce, buena, mimosa y súper compañera.

Si no aparece una familia adoptante en los próximos días, lamentablemente no tendrán más opción que devolverla a la calle. No hay más espacio para seguir cuidándola, y nadie quiere ese final para ella.

La familia que la tiene se encarga de llevarla hasta el nuevo hogar.

Si deseas adoptarla contáctate al, 385 482-3824