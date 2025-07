Franco Colapinto afronta la carrera Sprint y la clasificacion en el GP de Bélgica

El piloto argentino vuelve a salir a escena en un sábado con intensa actividad en la Fórmula 1.

Hoy 22:29

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo un comienzo complicado en el Gran Premio de Bélgica y enfrentará el desafío de largar desde el puesto 19 en la carrera Sprint de este sábado 26 de julio, que se disputará de 7:00 a 8:00 (hora argentina). El joven de Alpine finalizó en la misma posición tanto en el entrenamiento libre (FP1) como en la clasificación para la Sprint, lo que dejó en evidencia un rendimiento por debajo de lo esperado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En conferencia de prensa, Colapinto fue claro sobre las dificultades: "Costó, no fue lo que queríamos. Hicimos un par de cambios después de la FP1 para intentar dar el pasito que necesitábamos porque estábamos complicados y fuimos en el camino incorrecto", expresó con autocrítica. Además, reconoció que el trazado de Spa-Francorchamps no favorece a su monoplaza: "Obviamente que no es un circuito que nos cae muy bien. A maximizar lo que tenemos e intentar mejorar un poco el paquete", señaló.

Esta será la primera carrera Sprint de Colapinto desde su llegada al equipo Alpine, y se espera que utilicen esta tanda competitiva para seguir probando ajustes de cara a la clasificación principal, que se disputará este sábado de 11:00 a 12:00, también en horario argentino.

Grilla de largada para la Sprint:

Oscar Piastri Max Verstappen Lando Norris Charles Leclerc Esteban Ocon Carlos Sainz Oliver Bearman Pierre Gasly Isack Hadjar Gabriel Bortoleto Liam Lawson Yuki Tsunoda George Russell Fernando Alonso Lance Stroll Alexander Albon Nico Hulkenberg Lewis Hamilton Franco Colapinto Kimi Antonelli

¿Dónde ver el GP de Bélgica?

Toda la acción del fin de semana se podrá seguir en vivo a través de Fox Sports y la plataforma Disney+ Premium.

Cronograma del Gran Premio de Bélgica (hora argentina):

Sábado 26 de julio:

Carrera Sprint: 7:00 a 8:00

Clasificación principal (GP): 11:00 a 12:00

Domingo 27 de julio:

Carrera principal (GP): 10:00

El objetivo de Colapinto será revertir el mal arranque y ganar confianza en el resto del fin de semana en Bélgica.