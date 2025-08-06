En vivo: Inter Miami va por los cuartos de la Leagues Cup sin Messi: se mide ante Pumas en un duelo decisivo

El equipo de Mascherano buscará seguir en carrera sin su capitán, quien se recupera de una lesión muscular. El partido arranca a las 20.30, con transmisión de Apple TV.
Sin su máxima figura en cancha, Inter Miami afrontará esta noche un partido clave por los octavos de final de la Leagues Cup ante Pumas de México, con el objetivo de avanzar a cuartos en el torneo que conquistó hace dos temporadas. El encuentro se jugará desde las 20.30 (hora argentina) en el Chase Stadium, con transmisión exclusiva por Apple TV.
