Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 AGO 2025 | 20º
X
Somos Deporte

En vivo: Inter Miami va por los cuartos de la Leagues Cup sin Messi: se mide ante Pumas en un duelo decisivo

El equipo de Mascherano buscará seguir en carrera sin su capitán, quien se recupera de una lesión muscular. El partido arranca a las 20.30, con transmisión de Apple TV.

Hoy 20:52

Sin su máxima figura en cancha, Inter Miami afrontará esta noche un partido clave por los octavos de final de la Leagues Cup ante Pumas de México, con el objetivo de avanzar a cuartos en el torneo que conquistó hace dos temporadas. El encuentro se jugará desde las 20.30 (hora argentina) en el Chase Stadium, con transmisión exclusiva por Apple TV.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Inter Miami

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Tragedia en El Deancito: un futbolista amateur murió en plena cancha durante un partido
  2. 2. Tragedia en Gaza: cuatro camiones de ayuda humanitaria volcaron sobre una multitud y dejaron un tendal de muertos
  3. 3. Comisionado municipal fue víctima de un violento asalto en el barrio Ciudad del Niño
  4. 4. Driussi no estará ante Independiente y quedaría fuera de la ida de la Copa Libertadores ante Libertad
  5. 5. El tiempo para este miércoles 6 de agosto en Santiago del Estero: mucho frío y 21ºC de máxima
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT