En vivo: tras quedar afuera de la Copa Argentina, San Lorenzo choca ante Vélez en busca de la recuperación

El Ciclón quiere pasar página tras la eliminación, mientras que el Fortín busca mantener el invicto bajo el mando de Barros Schelotto. Se juega este jueves desde las 19.00.

Hoy 19:45

Por la fecha 4 de la Zona B del Torneo Clausura, San Lorenzo y Vélez se enfrentarán este jueves a las 19.00 en el estadio Pedro Bidegain, en un duelo entre dos equipos que necesitan reafirmar su presente: el local, tras el golpe en Copa Argentina, y la visita, con la mira puesta también en la Copa Libertadores.

