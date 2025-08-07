Añatuya: un multitud participó la procesión a San Cayetano

La tradicional procesión desde la Iglesia Catedral hacia la Ermita de Ruta 21, convocó a cientos de fieles.

Con una gran participación de fieles, en la ciudad de Añatuya se llevó a cabo en la tarde de este jueves la tradicional procesión en honor a San Cayetano.

La caminata de fe partió a las 15:00 horas desde la Parroquia Catedral y culminó en la Histórica Ermita de Ruta 21 y Av. Circunvalación que está dedicada al Santo Patrono del Pan y el Trabajo, donde se celebró la Santa Misa.

Vecinos, familias y promesantes se unieron en un clima de devoción, pidiendo pan, paz y trabajo para toda la comunidad, además de rendir honores y cumplir promesas.

Pasadas las 17 horas finalizó la celebración y la desconcentración de los fieles.