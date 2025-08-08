Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 AGO 2025 | 12º
X
Espectaculos

Wali Iturriaga vuelve a Santiago con una nueva función de “La Jenny”

El multipremiado humorista vuelve a la provincia con su show “La Jenny ¿Dónde está Juan Carlos?”, una comedia desopilante que hará reír a toda la familia.

Hoy 11:43
La Jenny

El humorista más premiado y convocante de los últimos años, Wali Iturriaga, regresa a Santiago del Estero con su aclamado espectáculo “La Jenny ¿Dónde está Juan Carlos?”, una comedia cargada de enredos, carcajadas y personajes inolvidables.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La función será el miércoles 20 de agosto, a las 21, en el Teatro 25 de Mayo. Las entradas ya están disponibles a través de Norteticket.com y en la boletería del teatro.

Ganador del Premio Estrella de Mar 2024 como Mejor Humorista, Iturriaga presenta una historia desopilante que gira en torno a la rebelión del querido Juan Carlos, quien se hartó de su tóxica esposa y madre de sus hijos, La Jenny, el personaje que lo llevó al éxito y que sigue conquistando corazones en todo el país.

Con una puesta en escena sorprendente, actuaciones memorables y una energía arrolladora, “La Jenny ¿Dónde está Juan Carlos?” promete risas para grandes y chicos. Una experiencia teatral única que ya agotó localidades en otras provincias y que ahora vuelve a Santiago por el pedido del público.

No te pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia que seguramente te dejará riendo durante días.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Video impactante: dos hombres golpearon a mozas en una cervecería para no pagar la cuenta
  2. 2. Mauricio Macri y Karina Milei sellaron una alianza electoral entre La Libertad Avanza y el PRO en la Ciudad de Buenos Aires
  3. 3. Neder buscará retener su banca en el Senado y Tomás Figueroa iría con doble candidatura: senador y gobernador
  4. 4. Elecciones de octubre: cuatro frentes inscriptos para las nacionales y nueve para las provinciales
  5. 5. El tiempo para este viernes 8 de agosto en Santiago del Estero: 17ºC de máxima previo a un fin de semana frío pero soleado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT