Wali Iturriaga vuelve a Santiago con una nueva función de “La Jenny”

El multipremiado humorista vuelve a la provincia con su show “La Jenny ¿Dónde está Juan Carlos?”, una comedia desopilante que hará reír a toda la familia.

Hoy 11:43

El humorista más premiado y convocante de los últimos años, Wali Iturriaga, regresa a Santiago del Estero con su aclamado espectáculo “La Jenny ¿Dónde está Juan Carlos?”, una comedia cargada de enredos, carcajadas y personajes inolvidables.

La función será el miércoles 20 de agosto, a las 21, en el Teatro 25 de Mayo. Las entradas ya están disponibles a través de Norteticket.com y en la boletería del teatro.

Ganador del Premio Estrella de Mar 2024 como Mejor Humorista, Iturriaga presenta una historia desopilante que gira en torno a la rebelión del querido Juan Carlos, quien se hartó de su tóxica esposa y madre de sus hijos, La Jenny, el personaje que lo llevó al éxito y que sigue conquistando corazones en todo el país.

Con una puesta en escena sorprendente, actuaciones memorables y una energía arrolladora, “La Jenny ¿Dónde está Juan Carlos?” promete risas para grandes y chicos. Una experiencia teatral única que ya agotó localidades en otras provincias y que ahora vuelve a Santiago por el pedido del público.

No te pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia que seguramente te dejará riendo durante días.