Primicia: Italo Cioccolani será el candidato a gobernador por La Libertad Avanza

El actual titular del Anses en la provincia será el candidato a la gobernación en las elecciones de octubre.

Hoy 12:24

Italo Cioccolani será el candidato a gobernador de la provincia en las próximas elecciones de octubre, confirmaron desde La Libertad Avanza Santiago del Estero a Diario Panorama

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Si bien en una primera instancia se especuló que el presidente del partido, Tomás Figueroa, sería el candidato a gobernador acompañado por el propio Cioccolani en la vicegobernación, finalmente se modificó el tablero partidario y será el actual titular de Anses quien aspirará a ocupar el sillón de Ibarra.

Además, en primer lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales está Laura Godoy referente de la Secretaría de Trabajo, quien buscará sumar una banca al oficialismo libertario nacional en el Congreso.