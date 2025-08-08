Acciones argentinas en Wall Street sufren caídas de hasta un 10%

Los papeles de origen local no se acoplan a la mejora de los indicadores estadounidenses y presentan mayoría de bajas en el cierre de la semana.

Hoy 14:08

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street bajan hasta 10% este viernes. Las pérdidas se dan pese a un buen contexto internacional, que muestra subas en los principales índices bursátiles de Estados Unidos.

Los papeles de Loma Negra -que presentó resultados hoy- lideran las caídas, con un retroceso de 10%. La sigue YPF, con una baja de 4,6% tras haber presentado su balance este jueves. La misma caída registran Edenor y Pampa Energía.

“Los tironeos fiscales despiertan de inmediato incomodidad entre los inversores, y acentúan la sensibilidad respecto a la importancia de contar con un fuerte respaldo electoral como combustible para poder seguir promoviendo el plan económico y la agenda de reformas", sostuvo el operador Gustavo Ber.

A nivel local, el índice líder de la Bolsa porteña, el S&P Merval, se hunde 3,2%.

Por su parte, los bonos en dólares operan sin grandes cambios. "Los bonos se presentan en promedio prácticamente estables en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, a partir de los competitivos rendimientos y la expectativa de compresión del riesgo país a mediano plazo", apuntó Ber.

En el mercado de deuda en pesos, la atención del mercado seguirá centrada en los vaivenes de las tasas, tras la volatilidad de las últimas semanas.

“Tras algunas ruedas a la baja, las tasas cortas en pesos volvieron a despertarse en las últimas jornadas. La caución a 1 día avanzó a 39,1% TNA, cuando el martes había operado en 28,6%. Vemos esta presión al alza en tasas cortas asociadas a los mayores requerimientos de encajes del BCRA para agosto, que implican una menor liquidez en el sistema”, explicó Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

El dólar oficial anota una nueva baja este viernes, al operar en $1325 en el mercado mayorista. Esto es $1,50 por debajo del cierre previo.

Para Franco, la suba de las tasas en pesos por falta de liquidez es el principal argumento detrás de la baja del dólar en estas últimas ruedas.

“Hacia adelante, veremos como es el resultado de la licitación de deuda en pesos de la semana que viene, en especial en materia de roll-over, para ver qué tantos pesos prefieren los bancos no renovar para hacerse de liquidez, y qué implicancias tiene eso sobre tasas cortas en pesos y dólar”, agregó el analista.

En Banco Nación, en tanto, la cotización minorista baja $5 con respecto al jueves y llega $1335.

El dólar blue, por otra parte, continúa en $1325, sin cambios.

En el mercado financiero, el dólar MEP opera estable en $1328,13. A contramano, el contado con liquidación cae 0,2% y opera en $1332,13.