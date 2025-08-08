Ninguno de los 117 médicos que repitió el examen de residencias logró mejorar su nota

La nueva evaluación fue ordenada tras detectarse irregularidades en los exámenes originales. El Gobierno confirmó que ningún aspirante obtuvo un mejor puntaje.

Hoy 13:06

Este mediodía se confirmó que los 117 médicos que debieron volver a dar el examen de residencia fueron desaprobados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La noticia fue comunicada por Manuel Adorni, vocero presidencial, en su clásica conferencia que lleva a cabo en Casa Rosada. Lo sorpresivo de la jornada había sido que el alumno que utilizó un modelo de anteojos inteligentes de aspecto común, presuntamente para copiarse, fue admitido para rendir la revalidación.

Noticia en desarrollo...