En vivo: Belgrano recibe a Banfield con el objetivo de estirar su buen momento

El Pirata y el Taladro se enfrentan en la continuidad de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hoy 20:30

Belgrano recibirá a Banfield este sábado desde las 20.45 en el Estadio Julio César Villagra, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El Pirata, de gran presente bajo la conducción de Ricardo Zielinski, viene de avanzar a cuartos de la Copa Argentina, mientras que el Taladro necesita sumar para escapar de los últimos puestos de la tabla anual y de promedios.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO