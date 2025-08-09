Güemes visita a Alvarado en un duelo clave por la permanencia en la Primera Nacional

El Gaucho necesita sumar en Mar del Plata para no caer en zona de descenso directo y buscará su primer triunfo del campeonato. Juega este domingo desde las 15 por la fecha 26 ante un rival directo.

Hoy 09:37

Con la presión de sumar para escapar de la parte baja, Güemes visitará este domingo a Alvarado de Mar del Plata desde las 15 por la fecha 26 de la Primera Nacional. El equipo santiagueño, que viene de caer ante Deportivo Madryn, busca su primera victoria en el certamen y llega golpeado por varias bajas importantes.

El Gaucho no podrá contar con Germán Lesman, que se suma a la lista de ausentes junto a Emiliano Griffa (suspendido por acumulación de amarillas) y Nicolás Monserrat, quien padece una distensión. A su vez, Machuca, que se entrenó de manera diferenciada durante la semana, no fue convocado por una molestia física. Actualmente, Güemes ocupa el 16º puesto con 26 puntos, producto de 4 triunfos, 14 empates y 7 derrotas.

Enfrente estará Alvarado, que también pelea por la permanencia. El equipo marplatense se ubica 18º con 24 puntos y sabe que, de ganar, podrá tomar aire al menos por una fecha. Suma 5 victorias, 9 empates y 10 derrotas en el campeonato.

El partido se jugará con arbitraje de Carlos Córdoba, asistido por Pascual Fernández y Matías Coria, mientras que Agustín Vegetti será el cuarto árbitro.