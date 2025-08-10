Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 AGO 2025 | 10º
En vivo: el Liverpool de Mac Allister y Crystal Palace definen al campeón de la Community Shield en Wembley

Las Águilas llegan como campeonas de la FA Cup y los Reds como ganadores de la Premier League. El partido se jugará desde las 11 en el mítico estadio londinense.

Hoy 10:56
Liverpool festejo

En el emblemático Wembley, Crystal Palace y Liverpool se verán las caras este domingo a partir de las 11 por la final de la Community Shield. El conjunto dirigido por Oliver Glasner disputa el título tras consagrarse en la última FA Cup, mientras que el equipo de Arne Slot lo hace por haber sido el mejor en la última Premier League.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

