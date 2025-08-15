Con el santiagueño Delgado como titular, Los Pumas debutan ante los All Blacks en la última edición del Rugby Championship

La Selección Argentina de rugby juega como local ante Nueva Zelanda, rival al que pudo vencer solamente en tres oportunidades.

Este sábado comenzará el Rugby Championship 2025, una edición que tendrá un sabor especial ya que será la última de la historia. El estreno para Los Pumas será un desafío mayúsculo: enfrentarán a los All Blacks de Nueva Zelanda desde las 18.10, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, con transmisión de ESPN 2.

El equipo argentino, conducido por Felipe Contepomi, carga con un historial adverso frente a los neozelandeses, que ganaron 39 de los 43 partidos entre ambos. Sin embargo, en los últimos años el seleccionado nacional logró tres triunfos resonantes, todos en condición de visitante: 2020 en Parramatta, 2022 en Christchurch y 2024 en Wellington. Ahora, buscarán hacerlo por primera vez en territorio argentino.

La previa marca dos realidades distintas: Los Pumas llegan tras caer dos veces ante Inglaterra en la ventana de julio y vencer a Uruguay, aunque con la inyección anímica de la histórica victoria sobre los British & Irish Lions en Dublín. Los All Blacks, en tanto, arriban con rodaje tras barrer a Francia en una serie de tres partidos jugada en Oceanía.

El torneo, que se despide luego de 13 ediciones bajo este formato, dejará de disputarse porque Nueva Zelanda y Sudáfrica harán giras conjuntas a partir de 2026, lo que deja a la Argentina sin competencia oficial en el calendario internacional. Además, este sábado desde las 12.10, se disputará en Johannesburgo el duelo inaugural entre Sudáfrica y Australia, con los Springboks como vigentes campeones y bicampeones del mundo.

Formaciones confirmadas

Los Pumas:

Mayco Vivas, 2. Julián Montoya (C), 3. Pedro Delgado, 4. Franco Molina, 5. Pedro Rubiolo, 6. Pablo Matera, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Bautista Delguy, 12. Santiago Chocobares, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Juan Cruz Mallía.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi, Guido Petti, Juan Martín González, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras, Justo Piccardo.

All Blacks: