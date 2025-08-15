Ingresar
En vivo: San Lorenzo va por la cima en su visita a Platense por el Torneo Clausura

El conjunto de Damián Ayude será líder con un empate, mientras que los dirigidos por el Kily González buscan su primer triunfo en el certamen. Se miden desde las 14:15.

Hoy 14:55

Platense y San Lorenzo se verán las caras este sábado desde las 14.15 en el Estadio Ciudad de Vicente López, en un duelo clave por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025. El conjunto de Damián Ayude será líder con un empate, mientras que los dirigidos por el Kily González buscan su primer triunfo en el certamen.

