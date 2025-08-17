Mirtha Legrand y Fernando Burlando reflexionan sobre la condena a Claudio Contardi y el sufrimiento de Julieta Prandi

La sentencia de 19 años de prisión al abusador de Prandi genera repercusiones en la farándula y el ámbito judicial.

Hoy 08:10

El reciente fallo judicial que condenó a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual contra Julieta Prandi ha conmocionado al país, generando opiniones en diversos sectores. Una de las figuras más destacadas que se refirió al caso fue Mirtha Legrand, quien dedicó un momento de su programa "La noche de Mirtha" para reflexionar sobre el sufrimiento de la víctima.

Durante la emisión, la conductora expresó su indignación y empatía, mencionando lo que había atravesado Prandi a lo largo de los años. “¡Lo que ha sufrido!”, exclamó La Chiqui, quien también compartió que, tras conocer la sentencia, se comunicó con la actriz. “Yo la llamé para que viniera al programa y me dijo que no, que de momento, no”, contó Legrand, destacando la dificultad de Prandi para hablar públicamente sobre su dolor.

En paralelo, Fernando Burlando, abogado de Julieta Prandi, compartió sus reflexiones en el programa "A dos voces" por TN, donde subrayó la importancia de la condena y el trabajo de la Justicia. El abogado hizo mención al compromiso del tribunal oral y al fiscal Christian Fabio, quienes estuvieron a cargo de la acusación pública. Burlando destacó que la sentencia brindó algo de tranquilidad a Prandi, quien llevaba años viviendo en un clima de terror.

Sin embargo, Burlando advirtió que el caso no ha terminado, ya que es posible que haya otros recursos judiciales, como una apelación al Tribunal de Casación o incluso a la Corte Suprema. En su análisis, el abogado subrayó que este caso pone de manifiesto una problemática más amplia y compleja que afecta a muchas mujeres en Argentina. “Hay infinita cantidad de mujeres en la Argentina que viven situaciones como la que vivió Julieta y no pueden escapar, no pueden salir”, expresó Burlando, haciendo un llamado de atención sobre la violencia de género en el país.

Burlando continuó relatando lo que vivió Julieta Prandi durante su relación con Contardi, al referirse a cómo la actriz fue víctima de abuso físico y sexual en su propio hogar. “Julieta, presa del terror, se escapó de su casa; ella, siendo abducida, cercada, abusada, pudo huir y pudo reconstruir su vida”, destacó el abogado, resaltando la valentía de su defendida.

Además, Burlando explicó el comportamiento típico de los abusadores, quienes buscan hacerle creer a la víctima que fuera del ámbito del abuso no hay escape ni posibilidades. “Lo que hace el abusador es hacerle pensar a su víctima que fuera del terreno del abuso, no es nada o no puede hacer nada”, explicó, enviando un mensaje de aliento a todas las mujeres que atraviesan situaciones similares a las de Prandi.