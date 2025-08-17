Zamora encabezó el acto por el 175° aniversario del paso a la inmortalidad de San Martín

El gobernador y autoridades provinciales y municipales participaron de la ceremonia en honor al Libertador en la plaza San Martín.

Hoy 15:01

Este domingo, el gobernador Gerardo Zamora presidió la ceremonia conmemorativa por el 175° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín. El acto se llevó a cabo en la plaza San Martín, frente a la Casa de Gobierno, y contó con la participación de autoridades provinciales y municipales, como el vicegobernador Carlos Silva Neder, la intendenta Norma Fuentes, el candidato a gobernador Elías Suárez, además de funcionarios, diputados, concejales y otros invitados.

La ceremonia comenzó con un saludo a los miembros de la Agrupación "17 de Agosto", seguido por la entronización del Himno Nacional y una invocación religiosa. Luego, se realizaron ofrendas florales al pie del monumento de San Martín, en un emotivo momento de silencio en homenaje al Libertador.

El acto finalizó con la interpretación de la Marcha de San Lorenzo, a cargo de la Banda de Música de la Policía, cerrando de manera solemne la jornada que recordó la figura histórica de San Martín, un referente clave para la historia de Argentina y América Latina.