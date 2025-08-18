Ingresar
La sexta fecha de la Liga Santiagueña se cierra con Central Córdoba ante Sportivo Fernández

El Ferroviario recibe al Albiceleste este lunes desde las 16, en un duelo que se jugará a puertas cerradas en el marco de la Liga local.

Hoy 11:35

La Liga Santiagueña de Fútbol vivirá esta tarde el cierre de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, con el partido entre Central Córdoba y Sportivo Fernández, desde las 16 en el Alfredo Terrera y a puertas cerradas. El choque tendrá al Ferroviario, uno de los protagonistas de la competencia, frente al siempre competitivo conjunto Albiceleste.

Cronograma de partidos:

Viernes 15
Banfield 1-2 Estudiantes
Comercio 1-0 Güemes

Domingo 17
Atlético Forres 1-2 Yanda
Agua y Energía 1-1 Central Argentino
Unión de Beltrán 3-2 Mitre
Independiente de Fernández 1-1 Instituto Santiago
Defensores de Forres 1-6 Vélez de San Ramón
Sarmiento 2-1 Independiente de Beltrán
Unión Santiago 2-0 Villa Unión

Lunes 18
16.00: Central Córdoba vs. Sportivo Fernández (a puertas cerradas)

Con esos resultados, la expectativa se centra ahora en lo que pueda ocurrir en el duelo entre el Ferro y Sportivo Fernández, un cruce que promete intensidad más allá de que no contará con la presencia del público en las tribunas.

