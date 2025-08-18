La sexta fecha de la Liga Santiagueña se cierra con Central Córdoba ante Sportivo Fernández

El Ferroviario recibe al Albiceleste este lunes desde las 16, en un duelo que se jugará a puertas cerradas en el marco de la Liga local.

Hoy 11:35

La Liga Santiagueña de Fútbol vivirá esta tarde el cierre de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, con el partido entre Central Córdoba y Sportivo Fernández, desde las 16 en el Alfredo Terrera y a puertas cerradas. El choque tendrá al Ferroviario, uno de los protagonistas de la competencia, frente al siempre competitivo conjunto Albiceleste.

Cronograma de partidos:

Viernes 15

Banfield 1-2 Estudiantes

Comercio 1-0 Güemes

Domingo 17

Atlético Forres 1-2 Yanda

Agua y Energía 1-1 Central Argentino

Unión de Beltrán 3-2 Mitre

Independiente de Fernández 1-1 Instituto Santiago

Defensores de Forres 1-6 Vélez de San Ramón

Sarmiento 2-1 Independiente de Beltrán

Unión Santiago 2-0 Villa Unión

Lunes 18

16.00: Central Córdoba vs. Sportivo Fernández (a puertas cerradas)

Con esos resultados, la expectativa se centra ahora en lo que pueda ocurrir en el duelo entre el Ferro y Sportivo Fernández, un cruce que promete intensidad más allá de que no contará con la presencia del público en las tribunas.