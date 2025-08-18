Argentina se cruza ante Brasil en un nuevo clásico sudamericano

Después de la suspensión de la primera jornada de la Copa Latina, la albiceleste se juega ante la verdeamarela en una semifinal que promete mucho. Juegan desde las 20:30.

Hoy 11:48

La suspensión de la primera jornada de la Copa Latina quedó atrás y este lunes hay cruce picante de semifinales. Allí, Argentina medirá sus fuerzas frente a Brasil, en una nueva edición del clásico sudamericano desde las 20.30hs. en el Roberto Durán de Panamá. El ganador se cruzará por el título el martes ante el vencedor de Panamá ante Uruguay, mientras que el perdedor irá por el tercer puesto el mismo día.

Será la primera vez que se vean las caras desde la final de la última edición de la Americup, con un histórico triunfo y festejo de los de Pablo Prigioni en Recife por 75-73. De aquel cruce siguen por Argentina José Vildoza, Juan Pablo Vaulet y Nicolás Brussino, mientras que en Brasil repiten Yago Santos, Vitor Benite, Leo Meindl, Lucas Dias y Georginho De Paula.

A su vez, será la tercera ocasión que se encuentren en los últimos 10 años, con el legendario juego en Río por 111 a 107 para dejar afuera a los locales de los Juegos Olímpicos.

Por el lado de Argentina, Prigioni aún tiene 14 jugadores en su preselección, viene de disputar 6 amistosos en tierras europeas y debe realizar los últimos 2 descartes que realizará después de estos partidos. Las pérdidas, con 16.3 de promedio, y la relación con las asistencias, con 15.2 y 25 conversiones por juego, son los dos aspectos donde la albiceleste necesita trabajar.

A su vez, desde la defensa permite 77.5 puntos y el objetivo es el de sostener a los rivales por debajo de 70.

El equipo de Aleksandar Petrovic está integrado por Caio Pacheco, Yago Mateus, Alexey Borges, Georginho de Paula, Vitor Benite, Reynan Gabriel, Léo Meindl, Gui Deodato, Mãozinha Pereira, Lucas Dias, Bruno Caboclo, Ruan Miranda y Nathan Mariano, que acaba de conseguir el Global Jam U23 con el seleccionado en Toronto, Canadá, y no estará en este partido.

El seleccionado brasilero llega con prácticamente lo mejor de su potencial, aunque las ausencias de Didi Louzada y Gui Santos son de peso. A la vez, llevan una concentración de poco menos de un mes y este será su primer juego amistoso.