Vélez recibe a Fortaleza en busca del pase a cuartos de la Libertadores

Tras el empate sin goles en la ida, el Fortín, que viene de un triunfo importante en el Clausura, recibe al Tricolor en busca de un lugar en la próxima fase. Se miden desde las 19.

Hoy 15:39

Vélez recibirá a Fortaleza este miércoles desde las 19.00 en el Estadio José Amalfitani, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Tras el 0-0 en Brasil, el equipo de Guillermo Barros Schelotto buscará aprovechar la localía y el envión anímico para meterse entre los ocho mejores. El ganador de la serie enfrentará en cuartos al vencedor de Peñarol-Racing.

Cómo llegan los equipos

El Fortín llega en alza luego de su triunfo 2-1 sobre Independiente en el Clausura, que le permitió cortar una racha de cuatro partidos sin ganar. Además, el DT recupera a Emanuel Mammana y Agustín Bouzat, quienes entrenaron a la par del grupo y podrían estar en la lista de concentrados. En paralelo, la dirigencia negocia la llegada de Manuel Lanzini, actualmente sin lugar en River, una incorporación que entusiasma a los hinchas.

Por su parte, Fortaleza atraviesa un presente complicado: apenas ganó un partido de los últimos 16 en todas las competencias. En el Brasileirao ocupa el puesto 19° y viene de caer 2-1 ante Fluminense tras la goleada 5-0 sufrida frente a Botafogo. Además, el entrenador Renato Paiva no podrá contar con Matheus Rossetto —expulsado en la ida— ni con su capitán Benjamín Kuscevic, bajas sensibles para el Tricolor.

Probables formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana o Aaron Quiros, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Tomás Galván, Claudio Baeza; Maher Carrizo, Imanol Machuca y Braian Romero.

DT: Guillermo Barros Schelotto.

Fortaleza: Helton Leite; Eros Mancuso, Emanuel Brítez, Gastón Ávila, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez; Lucca Prior, Marinho, Breno Lopes; Deyverson.

DT: Renato Paiva.