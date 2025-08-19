El gobernador Zamora entregó 90 camionetas al Ministerio de Salud

Las unidades serán distribuidas en hospitales y puestos sanitarios de toda la provincia, en el marco del trabajo articulado para el fortalecimiento del sistema sanitario.

Hoy 15:44

El gobernador Gerardo Zamora, acompañado por el jefe de Gabinete, Elías Suárez, entregó este martes al Ministerio de Salud un total de 90 unidades de traslado, totalmente equipadas, que serán distribuidas en hospitales y puestos sanitarios de toda la provincia, en el marco del trabajo articulado para el fortalecimiento del sistema sanitario.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se trata de vehículos 0Km, de los cuales 40 son unidades “Citroën Jumpy” para servicios de traslados y urgencias con equipamiento completo destinadas a hospitales distritales y de tránsito. Por otro lado, 20 vehículos “Renault Master” con espacio para acompañante paramédico y equipos de alta complejidad fueron incorporados para reforzar los hospitales zonales y los centros de salud de la Capital (Regional y Cepsi), La Banda (CIS) y Las Termas de Río Hondo (CIS).

En tanto, 30 unidades “Renault Kangoo” con equipamiento y espacios para traslados de urgencias, serán destinadas a puestos sanitarios de toda la provincia.

Junto a los directores y referentes de los centros asistenciales estuvo el secretario de Salud, Gustavo Sabalza, acompañado por las directoras del Interior, Graciela Alzogaray, y de Atención Médica, Stella Maris Argañaraz, además del responsable de Parque Automotor, Claudio Nicolau.

“En esta búsqueda de un sistema de salud único e igualitario es un hecho inédito e histórico. Todos los directores de toda la provincia presentes en una reunión con el gobernador en un día tan relevante”, subrayó Sabalza, quien además destacó el trabajo y vocación de los directores y el personal sanitario.

“Su compromiso con nuestro sistema de salud es muy importante, porque dejan su vida en esta labor y esto fortalece, no solo la comunicación, sino también la proyección del acceso a cada ciudadano", agregó.

En este contexto, Sabalza destacó el apoyo del Gobierno provincial para el fortalecimiento del área. “En septiembre tenemos una agenda totalmente cargada, con infraestructuras nuevas que se complementarán con la comunicación y el traslado en estos vehículos totalmente nuevos”, señaló.