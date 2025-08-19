En vivo: Independiente busca recuperarse frente a Universidad de Chile en la vuelta de la Sudamericana

El Rojo buscará dar vuelta la serie tras la derrota 1-0 en la ida y volver al triunfo tras siete partidos sin ganar.

Hoy 21:49

Este miércoles desde las 21.30, Independiente enfrentará a Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo de Julio Vaccari intentará recuperarse tras la derrota ante Vélez y cortar la racha de siete encuentros sin victorias, que lo dejó último en la zona B del Torneo Clausura. El ganador se medirá en cuartos con el vencedor de Universidad Católica (E) - Alianza Lima.

