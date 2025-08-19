Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 AGO 2025 | 20º
X
Somos Deporte

En vivo: Independiente busca recuperarse frente a Universidad de Chile en la vuelta de la Sudamericana

El Rojo buscará dar vuelta la serie tras la derrota 1-0 en la ida y volver al triunfo tras siete partidos sin ganar.

Hoy 21:49

Este miércoles desde las 21.30, Independiente enfrentará a Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo de Julio Vaccari intentará recuperarse tras la derrota ante Vélez y cortar la racha de siete encuentros sin victorias, que lo dejó último en la zona B del Torneo Clausura. El ganador se medirá en cuartos con el vencedor de Universidad Católica (E) - Alianza Lima.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Copa Sudamericana Club Atlético Independiente

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Piden la prisión preventiva para médico acusado de violar a menor de 17 años
  2. 2. El Gobierno anunció que evalúa aumentar las prestaciones destinadas a personas con discapacidad
  3. 3. Insólito: compró seis Iphones pero recibió un paquete con un detergente y una caja vacía
  4. 4. La oposición rechazó el veto a la Emergencia en Discapacidad y ahora deberá tratarlo el Senado
  5. 5. Un anciano fue asaltado en su casa en el Bº Jorge Newbery: lo amenazaron de muerte y le robaron 20 mil dólares
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT