Central Córdoba tiene árbitros definidos para su duelo ante Belgrano por la fecha 6 del Clausura

El Ferroviario se medirá con el Pirata el próximo lunes 25 de agosto en Córdoba y ya tiene designado el equipo arbitral.

Hoy 19:59

Central Córdoba visitará a Belgrano este lunes 25 de agosto a las 19.00, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, con transmisión por ESPN Premium. El conjunto dirigido por Omar De Felippe buscará sumar en Córdoba tras su empate y mantenerse firme en la zona A.

La Liga Profesional ya definió el equipo arbitral para el encuentro:

Árbitro: Nazareno Arasa

Nazareno Arasa Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Facundo Rodríguez Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Marcos Horticolou Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

Emanuel Ejarque VAR: Sebastián Zunino

Sebastián Zunino AVAR: Diego Verlotta

Central Córdoba llega con la misión de seguir sumando puntos fuera de casa, se encuentra invicto en lo que va de las primeras fechas.