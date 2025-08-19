Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 AGO 2025 | 21º
X
Somos Deporte

Central Córdoba tiene árbitros definidos para su duelo ante Belgrano por la fecha 6 del Clausura

El Ferroviario se medirá con el Pirata el próximo lunes 25 de agosto en Córdoba y ya tiene designado el equipo arbitral.

Hoy 19:59

Central Córdoba visitará a Belgrano este lunes 25 de agosto a las 19.00, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, con transmisión por ESPN Premium. El conjunto dirigido por Omar De Felippe buscará sumar en Córdoba tras su empate y mantenerse firme en la zona A.

La Liga Profesional ya definió el equipo arbitral para el encuentro:

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
  • Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
  • Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
  • VAR: Sebastián Zunino
  • AVAR: Diego Verlotta

Central Córdoba llega con la misión de seguir sumando puntos fuera de casa, se encuentra invicto en lo que va de las primeras fechas.

TEMAS Club Atlético Central Córdoba Liga Profesional de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Quién era Ayelén Sayago Sández, la docente y rectora cuya muerte enluta a Loreto
  2. 2. El fuerte viento se hace sentir en Santiago: cayó un enorme cartel sobre la Av. Pedro León Gallo
  3. 3. “Me mandé una cagada”: la confesión de Gimena Accardi sobre su relación con Nico Vázquez
  4. 4. Termas: fuerte accidente entre una camioneta y una moto dejó a una joven con fracturas
  5. 5. Una jubilada murió atropellada por el colectivo en el que viajaba
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT