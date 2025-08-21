Dictan prisión preventiva y domiciliaria para médico acusado de abusar de su hijastra

La Fiscalía solicitó que continúe detenido, pero la medida será cumplida en su vivienda ya que la Justicia accedió al pedido de la defensa.

Hoy 07:44

Ayer la Justicia de Control y Garantías hizo lugar al pedido del arresto domiciliario, para el médico acusado de abusar de su hijastra, pero dictó prisión preventiva por sesenta días hasta tanto avance la investigación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la jornada de ayer se llevó a cabo una audiencia en la que la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual —representada por la Dra. Vanina Aguilera— solicitó que el galeno siga detenido.

La representante del Ministerio Público basó su pedido entendiendo que aún existen medidas que deben realizarse —tales como pericias psicológicas— y que el acusado en libertad podría entorpecer en la causa.

Cabe remarcar que según la denuncia realizada por la ex pareja del profesional de la salud y madre de la víctima, éste habría abusado de la adolescente en su domicilio y en su consultorio.

Por su parte, la defensa técnica del médico —detenido el 4 de julio pasado, imputado del delito de "Abuso sexual con acceso carnal" y "abuso sexual gravemente ultrajante"— solicitó la falta de mérito y en compensación el arresto domiciliario.

Finalmente el Dr. Fernando Paradelo —juez de Control y Garantías— rechazó la falta de mérito, concedió la prisión preventiva por el lapso de sesenta días, pero también hizo lugar al pedido del arresto domiciliario.

El profesional deberá concurrir a la Unidad Fiscal para ser sometido a pericias.