Convocan a mujeres a participar en el sexto Encuentro del Grupo de Ayuda Terapéutica “Acompañarnos”

La Dirección de Género de la Municipalidad de La Banda, informa que el viernes 22 a las 15, se realizará el 6to. Encuentro del Grupo de Ayuda Terapéutica Para Mujeres “Acompañarnos”, en la Biblioteca Popular “Juan Bautista Alberdi”.

Desde el área dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial recordaron que esta iniciativa consiste en una serie de encuentros destinados a mujeres que requieran ayuda terapéutica, acompañamiento y contención, tras haber sufrido situaciones de violencia por motivos de género.

Las reuniones son quincenales y se realizan en la Biblioteca Popular “Juan Bautista Alberdi”, situada en la intersección de las calles Soler y Alberdi, en la ciudad de La Banda, en un contexto seguro y confiable para todas aquellas mujeres que necesitan contención y apoyo.

De este modo, gracias a la iniciativa y a la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani, el municipio de La Banda continúa promoviendo políticas públicas orientadas a preservar la integridad de las mujeres y garantizar sus derechos ante situaciones de violencia por motivo de género.