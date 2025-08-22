Atentado en Colombia: uno de los capturados tendría relación con las disidencias de las Farc

El presidente de la República publicó en su cuenta personal de X el rostro de uno de los capturados, apodado con el alias de Sebastián.

Hoy 08:24

El atentado terrorista registrado hacia las 3:00 p. m. del jueves 21 de agosto, frente a la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali, desató una ola de indignación en el país, pues ocurrió solo unas horas después que en zona rural de Amalfi (Antioquia), un helicóptero fuera derribado por miembros del frente 36 del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc a mando de alias Calarcá.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, atribuyó el acto criminal perpetrado en la capital vallecaucana a las disidencias de Iván Mordisco.

“El atentado terrorista del cartel del narco alias ‘Mordisco’ contra la población civil en Cali jamás tendrá justificación. Un carro bomba colocado por terroristas de alias Mordisco, explotó a las 14:50 horas de este jueves 21 de agosto, en una vía aledaña a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, por donde transitaban personas en su actividad cotidiana”, señaló el ministro, vía X.

Y enfatizó que se trata de una reacción desesperada de este grupo terrorista por la "pérdida del control del narcotráfico en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño, donde la Fuerza Pública ha neutralizado gran parte de esta amenaza y avanza en la recuperación irreversible del territorio para la legalidad".

Al tiempo, el presidente de la República, Gustavo Petro, publicó en su cuenta personal de X el rostro de uno de los capturados, apodado con el alias de Sebastián, al mando de alias Marlon, jefe del frente Jaime Martínez y uno de los mayores determinadores de acciones terroristas el suroccidente colombiano.

“Este es uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión/bomba, capturado por la comunidad en el lugar de los hechos. Es alias Sebastián y pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias Marlon, subordinado a la Junta del Narcotráfico”, detalló el mandatario, agregando las fotos del capturado.

Dos capturados

Según la Policía de Cali, citada por El Tiempo, serían dos personas capturadas por su presunta participación en el atentado terrorista que marcó la tarde de jueves en Cali.

Uno de los sujetos vestía overol color azul oscuro, de aproximadamente 26 años. Asimismo, indicaron que otro sospechoso fue arrestado bajo circunstancias similares, por lo que permanecen bajo custodia en una estación de policía próxima al lugar de la explosión mientras se revisan sus antecedentes.

Las imágenes captadas por videos ciudadanos muestran el instante en que varios presentes en la zona agreden a uno de los capturados hasta sangrar, entre acusaciones de ser el presunto conductor del vehículo cargado con explosivos, que dejó un saldo preliminar de seis muertos y más de 70 heridos.

Las redes sociales de uno de los presuntos implicados en atentado en Cali

Lo anunciado por el presidente Gustavo Petro confirmaría que el capturado, alias Sebastián, guardaría una estrecha relación con las disidencias de las Farc, ampliamente divulgada en sus redes sociales.

En la que sería su cuenta personal de Facebook, alias Sebastián, tendría varias fotos con imágenes de destacados líderes guerrilleros en la historia del país, como alias Raúl Reyes, ex secretario de las extintas Farc, que murió en un bombardeo en frontera ecuatoriana en 2008.

En la foto en su red social también figura alias Tirofijo, que murió de forma natural, también en 2008, y Jesús Santrich, fallecido en territorio venezolano en 2021.

En otra foto, alias Sebastián viste uniforme camuflado, además de mantener algún tipo de relación con una mujer que también hace constante apología al frente Jaime Martínez.

Autoridades analizan estas pistas y cotejan informes de testigos, así como grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en las cercanías de la zona de los hechos, con el objetivo de determinar la posible relación de ambos detenidos con el atentado perpetrado frente a la base aérea.

Hasta el momento, la Alcaldía de Cali dispuso una recompensa de hasta $400 millones por información que permita dar con la captura de los autores intelectuales de este atentado, que pudo ser más letal, debido a que en la escena quedó un camión acondicionado con cilindros de gas aparentemente modificados, que no alcanzó a explotar.