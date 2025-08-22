Ingresar
Con cuatro encuentros, continúa la acción en la Liga Santiagueña

Con varios equipos buscando escalar posiciones en la tabla y otros tratando de meterse entre los clasificados, la jornada promete emociones fuertes en cada cancha.

Hoy 10:35

La acción en la Liga Santiagueña no se detiene y este viernes continúa disputándose una fecha determinante en la recta final de la fase regular. Con varios equipos buscando escalar posiciones en la tabla y otros tratando de meterse entre los clasificados, la jornada promete emociones fuertes en cada cancha.

Programación completa – 7ª Fecha

Jueves 21

  • Mitre 0-0 Independiente (F)

Viernes 22

  • Central Córdoba vs. Yanda – Cancha CC (Sintético) – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Puertas cerradas)
  • Sp. Fernández vs. Sarmiento – Cancha Sp. Fernández – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
  • Agua y Energía vs. Comercio – Cancha AyE – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
  • Central Argentino vs. Instituto Santiago – Cancha Central Argentino – Reserva 20.00 / Primera 22.00 (Público local)

Domingo 24

  • Atlético Forres vs. Villa Unión – Cancha Atlético Forres – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
  • Estudiantes vs. Unión Santiago – Cancha Estudiantes – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
  • Independiente de Beltrán vs. Banfield – Cancha Independiente – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)
  • Vélez vs. Unión de Beltrán – Cancha Vélez – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)

Lunes 25

  • Güemes vs. Defensores de Forres – Cancha Estudiantes H.H. – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)

