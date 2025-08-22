Con cuatro encuentros, continúa la acción en la Liga Santiagueña

Con varios equipos buscando escalar posiciones en la tabla y otros tratando de meterse entre los clasificados, la jornada promete emociones fuertes en cada cancha.

Hoy 10:35

La acción en la Liga Santiagueña no se detiene y este viernes continúa disputándose una fecha determinante en la recta final de la fase regular. Con varios equipos buscando escalar posiciones en la tabla y otros tratando de meterse entre los clasificados, la jornada promete emociones fuertes en cada cancha.

Programación completa – 7ª Fecha

Jueves 21

Mitre 0-0 Independiente (F)

Viernes 22

Central Córdoba vs. Yanda – Cancha CC (Sintético) – Reserva 14.00 / Primera 16.00 ( Puertas cerradas )

) Sp. Fernández vs. Sarmiento – Cancha Sp. Fernández – Reserva 14.00 / Primera 16.00 ( Público local )

) Agua y Energía vs. Comercio – Cancha AyE – Reserva 14.00 / Primera 16.00 ( Público local )

) Central Argentino vs. Instituto Santiago – Cancha Central Argentino – Reserva 20.00 / Primera 22.00 (Público local)

Domingo 24

Atlético Forres vs. Villa Unión – Cancha Atlético Forres – Reserva 14.00 / Primera 16.00 ( Público local )

) Estudiantes vs. Unión Santiago – Cancha Estudiantes – Reserva 14.00 / Primera 16.00 ( Público local )

) Independiente de Beltrán vs. Banfield – Cancha Independiente – Reserva 14.00 / Primera 16.00 ( Público local )

) Vélez vs. Unión de Beltrán – Cancha Vélez – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)

Lunes 25