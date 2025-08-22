Una familia santiagueña necesitó casi $460 mil para cubrir la Canasta Básica Alimentaria

La cifra presentó una baja leve de precios en comparación con el mes de junio. La suba interanual sigue siendo alta, con un incremento del 25,85% en los últimos 12 meses.

Hoy 15:32

Según el informe de ISEPCI, difundido en Noticiero 7, una familia santiagueña debe destinar aproximadamente 460 mil pesos para poder cubrir únicamente la Canasta Básica Alimentaria.

Se observó una leve baja del 0,95% en julio respecto al mes de junio. En los últimos 12 meses, los precios de los productos alimentarios aumentaron un 25,85%, lo que refleja el impacto inflacionario sobre los ingresos familiares.

Por otro lado, la Canasta Básica Total, que incluye otros gastos más allá de los alimentos (como servicios, transporte, salud, entre otros), exige un desembolso cercano a los 1.105.000 pesos.