El error más común con las contraseñas que puede dejar tus cuentas en manos de hackers

Reutilizar claves en distintas plataformas es una práctica peligrosa que abre la puerta a robos de datos, fraudes financieros y pérdida de identidad digital.
La seguridad digital empieza por una buena gestión de contraseñas. Por eso, los especialistas recomiendan que las claves sean largas, complejas y únicas, combinando mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Sin embargo, existe un error frecuente que puede poner en riesgo toda la información personal y financiera: usar la misma contraseña en varias cuentas.
Aunque esta práctica resulta práctica y fácil de recordar, para los ciberdelincuentes se convierte en una ventaja enorme. Cuando una contraseña queda expuesta en una filtración de datos, los hackers aplican un método llamado credential stuffing: utilizan programas automáticos para probar esa combinación de usuario y clave en diferentes servicios como bancos, redes sociales, correos electrónicos y tiendas online.
En muchos casos, si la contraseña se repite, el acceso se logra en cuestión de segundos.
Las consecuencias pueden ser devastadoras:
Para reducir riesgos, los expertos recomiendan tres medidas clave:
En definitiva, la comodidad de usar siempre la misma clave puede salir muy cara. Reforzar la seguridad digital con hábitos simples es la mejor manera de proteger tu identidad, tu dinero y tu información en internet.