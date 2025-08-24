Riestra defiende su invicto en el Bajo Flores ante un Sarmiento urgido por sumar

El Malevo recibe al elenco juninense en la continuidad de la fecha 6 del Torneo Clausura.

Este lunes a las 15.00, Riestra recibirá a Sarmiento de Junín en el Estadio Guillermo Laza, por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El Malevo buscará mantener su invicto como local y seguir en puestos de playoffs, mientras que el Verde intentará llevarse tres puntos vitales para escapar de la lucha por la permanencia.

El equipo dirigido por Cristian Benítez se ha hecho fuerte en el Bajo Flores, donde acumula un invicto de 22 partidos. Viene de rescatar un empate agónico 1-1 ante Rosario Central, con un penal convertido por Jonathan Herrera en el último minuto. Mantener su fortaleza de local es clave para no salir de la zona clasificatoria.

Por su parte, Sarmiento, bajo la conducción de Facundo Sava, vive un presente complicado: se encuentra en la anteúltima posición tanto en la tabla anual como en la de promedios. Llega de vencer 1-0 a San Martín en San Juan y de igualar 2-2 con Atlético Tucumán en Junín, tras desperdiciar una ventaja de dos goles. “El equipo hizo muchas cosas bien, pero la desilusión es grande. Con el 2-0 era un partido para disfrutar y cerrar tranquilos. No lo supimos liquidar y lo terminamos pagando”, reconoció Sava.

El partido será arbitrado por Pablo Echavarría, con Adrián Franklin en el VAR, y contará con transmisión de TNT Sports Premium.