Grindetti: "Deberían darle los puntos a Independiente"

El presidente del Rojo habló tras el descargo presentado en la Conmebol por la suspensión del partido ante Universidad de Chile. Aseguró que Independiente es víctima de los incidentes.

Hoy 20:42

Néstor Grindetti, presidente de Independiente, se refirió al fallo que la Conmebol debe emitir por la cancelación del partido de vuelta ante Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana. En diálogo con TyC Sports, fue categórico: “Deberían darnos los puntos”. La audiencia quedó fijada para el martes 2 de septiembre a las 15, en Asunción.

El dirigente aseguró que el club hizo todo lo que correspondía y responsabilizó a los hinchas visitantes por los incidentes: “Somos las víctimas y no los victimarios”. Además, afirmó que hubo una intencionalidad premeditada por parte de los simpatizantes chilenos para generar disturbios que derivaron en la suspensión del encuentro.

Sobre los destrozos en el estadio, Grindetti fue contundente: “A quién en su sano juicio se le puede ocurrir tirar un inodoro entero hacia abajo que le puede matar a alguien”. Si bien reconoció que la institución no puede eludir responsabilidades, sostuvo que “es difícil aceptar que tengamos que pedir disculpas por hechos de semejante irracionalidad”.

El presidente del Rojo también respondió a las críticas por la facilidad con la que los agresores cambiaron de tribuna: “Nadie les abrió los portones, los rompieron. Esos no son hinchas, son vándalos con la camiseta de nuestro equipo. Los vamos a identificar y los echaremos”.

De cara a la resolución, Grindetti se mostró optimista y aclaró que esperarán el fallo antes de definir los pasos a seguir: “En las reglas de Conmebol consta que el que comienza el lío es el que debe ser castigado. Si no nos dan los puntos, será una enorme injusticia, y en ese caso veremos cómo actuar”.