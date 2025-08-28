Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 AGO 2025 | 27º
X
WhatsApp

Impulsan una colecta para acompañar a Lucio, un pequeño santiagueño que atraviesa un delicado momento de salud

El nene de 4 años transita un complejo cuadro y será intervenido quirúrgicamente en el Hospital Garrahan.

Hoy 14:11

Un niño santiagueño de 4 años, llamado Lucio, atraviesa un difícil momento de salud tras ser diagnosticado con un tumor en el tronco encefálico. Por la complejidad de la enfermedad, fue trasladado al Hospital Garrahan de Buenos Aires, donde será intervenido quirúrgicamente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ante esta situación, familiares y allegados iniciaron una campaña solidaria denominada “Todos por Lucio”, con el objetivo de acompañar económicamente a la familia en los gastos que demanda la estadía y el tratamiento.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de la cuenta a nombre de Pablo Ezequiel Tasca Herlan, con el alias pablo.tasca.mp.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Accidente en Ruta 34: identificaron a los dos jóvenes que murieron tras chocar con un camión
  2. 2. “La gente dice que es el almamula”: la palabra del dueño del campo donde aparecen animales mutilados
  3. 3. Falleció el joven que cayó desde la terraza de un edificio en el Bº Ramón Carrillo
  4. 4. Con goles de Messi, Inter Miami se impuso ante Orlando City y jugará la final de la Leagues Cup
  5. 5. Fatalidad: dos jóvenes motociclistas murieron tras ser atropellados por un camión
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT