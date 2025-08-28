Impulsan una colecta para acompañar a Lucio, un pequeño santiagueño que atraviesa un delicado momento de salud

El nene de 4 años transita un complejo cuadro y será intervenido quirúrgicamente en el Hospital Garrahan.

Hoy 14:11

Un niño santiagueño de 4 años, llamado Lucio, atraviesa un difícil momento de salud tras ser diagnosticado con un tumor en el tronco encefálico. Por la complejidad de la enfermedad, fue trasladado al Hospital Garrahan de Buenos Aires, donde será intervenido quirúrgicamente.

Ante esta situación, familiares y allegados iniciaron una campaña solidaria denominada “Todos por Lucio”, con el objetivo de acompañar económicamente a la familia en los gastos que demanda la estadía y el tratamiento.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de la cuenta a nombre de Pablo Ezequiel Tasca Herlan, con el alias pablo.tasca.mp.