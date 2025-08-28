Conservatorio “Juventud, Justicia y Derechos Humanos” por el aniversario de Franja Morada

Se realizó este jueves y participó la Ministra Matilde O'Mill.

Hoy 19:34

En el marco del 58° aniversario de Franja Morada, se realizó este jueves el conservatorio titulado “Juventud, Justicia y Derechos Humanos”, organizado por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de la UCSE.

ucse franja morada

La actividad contó con la disertación de la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Matilde O’Mill, y la presencia de funcionarios provinciales y municipales. Además, se recibieron saludos institucionales por parte del gobernador Gerardo Zamora y del jefe de Gabinete, Elías Suárez.

ucse franja morada

Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios de reflexión y debate sobre el rol de la juventud en la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos, en línea con la tradición política de Franja Morada en la vida universitaria argentina.