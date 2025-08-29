"Hay dos cuestiones clave: la falta de confianza y la incertidumbre electoral"

Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados al referirse este viernes a la actualidad política y económica de cara a la elecciones de octubre durante su columna para Radio Panorama.

Hoy 08:24

En su columna de este viernes para Radio Panorama, Osvaldo Granados analizó la situación política y económica del país y advirtió sobre la dificultad de interpretar las encuestas de cara a las elecciones. “Los empresarios devoran encuestas electorales. Hablé con ellos y todos muestran dudas de cara a los comicios. De cada 10 encuestas, 8 cortan el teléfono. Y no se hacen personalmente porque les sale carísimo. Entonces, tengo dudas de los resultados de esa encuesta”, señaló.

Respecto al mercado financiero, Granados destacó la reciente evolución del dólar y la relación con la política monetaria: “Bajó el dólar, sigue bajando 15 pesos por día, lo cual era lógico con esta tasa de interés. Lo más importante que está pasando se resume en que las medidas obligan a comprar los bonos del Estado y financiar el tesoro pagando una renta interesante”.

El economista también comentó las declaraciones de Ricardo Arriazu, quien señaló que la falta de confianza y la incertidumbre electoral están afectando la economía. “La flotación del dólar no le gusta, y considera que al haber 25 mil millones de dólares en el Banco Central puestos por el FMI no debería haber problemas. Pero ahora hay dos cuestiones claves: la falta de confianza y la incertidumbre electoral. Mientras tanto, la tasa a esta altura va a seguir alta hasta las elecciones para calmar al mercado”, explicó Granados.

Finalmente, el economista remarcó que la situación fiscal muestra señales de estabilidad: “Se sabe que habrá superávit fiscal en agosto, teniendo en cuenta que se pagaron intereses de la deuda, por lo que el ancla fiscal sigue vigente”.