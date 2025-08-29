Israel anunció la recuperación de los cuerpos de dos rehenes

Uno de los cuerpos recuperados pertenece a Ilan Weiss, de 56 años, mientras que la identidad del otro cadáver aún no ha sido revelada.

Hoy 08:29

En un comunicado, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha anunciado que las autoridades israelíes han recuperado en la Franja de Gaza los cadáveres de dos rehenes. Uno de los cuerpos recuperados pertenece a Ilan Weiss, de 56 años, mientras que la identidad del otro cadáver aún no ha sido revelada.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que representa a la mayoría de los familiares de los secuestrados el 7 de octubre, describió a Weiss como un "dedicado hombre de familia". Sobrevivieron al ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 su mujer, Shiri, y sus tres hijas.

Tanto Shiri como una de las hijas fueron secuestradas ese día y devueltas a Israel durante la tregua de noviembre de 2024. En cuanto a Ilan Weiss, formaba parte del equipo de defensa del kibutz, y murió tratando de defender la comunidad de los atacantes. Su cuerpo fue llevado a la Franja de Gaza y retenido allí por los milicianos palestinos.

Operación confirmada por el Ejército

"La campaña para devolver a los secuestrados continúa. No descansaremos ni guardaremos silencio hasta que devolvamos a casa a todos los secuestrados, los vivos y los muertos", dice Netanyahu en su mensaje.

El Ejército israelí afirmó que la operación para recuperar los restos se llevó a cabo en colaboración con la agencia de inteligencia interior israelí, el Shin Bet, aunque no dio detalles sobre dónde fueron encontrados los cadáveres.

Todavía quedan en Gaza 48 rehenes de los 251 secuestrados el 7 de octubre, de los que Israel estima que al menos 20 siguen con vida.