Personal de Vialidad intensifica tareas en rutas para garantizar circulación segura

Las tareas se realizan en las rutas 9, 16, 34 y 98, con trabajos de bacheo, limpieza, señalización y mantenimiento de banquinas.

Hoy 11:37

Vialidad Nacional informa que personal del 16° Distrito de Santiago del Estero está llevando a cabo trabajos para mantener en condiciones la red vial nacional en la provincia.

En este sentido, se están llevando a cabo distintas tareas de mejora en las rutas nacionales de Santiago del Estero, con el fin de asegurar una circulación más segura para los conductores y prevenir posibles accidentes.

En las últimas semanas, se ejecutaron bacheos preventivos con material frío sobre la Ruta Nacional 98 sur, entre los kilómetros 184 y 208, un tramo clave para quienes circulan en dirección al sur de la provincia. Estos trabajos contribuyen a evitar el deterioro de la calzada, mejorando las condiciones de transitabilidad y reduciendo el riesgo de daños a los vehículos.

Además, en la Ruta Nacional 34 norte, se procedió a la reposición de cartelería en el desvío de la localidad de Garmendia, uno de los puntos más críticos para los conductores. La actualización de la señalización es esencial para mantener una correcta circulación en áreas de alto tránsito y en zonas donde se producen desvíos.

Por su parte, en la Ruta Nacional 9, se llevaron a cabo tareas de sellado de fisuras entre los kilómetros 917 y 962, utilizando maquinaria especializada para evitar el empeoramiento de las grietas y garantizar que el pavimento permanezca en buen estado. También, en la zona de Saladillo, entre los kilómetros 1012 y 1022, se ejecutaron trabajos de relleno de carcavas y calce de banquinas, un mantenimiento fundamental para la estabilidad de la ruta.

En la localidad de Simbol, también se realizaron tareas de limpieza y acondicionamiento de la ciclovía y caminos, en el tramo comprendido entre los kilómetros 1095 y 1098 de la Ruta Nacional 9, mejorando el acceso y seguridad para ciclistas y peatones.

Finalmente, en la Ruta Nacional 16, se ejecutaron tareas de calce de banquinas entre los kilómetros 387 y 414, con el fin de mejorar la circulación y evitar posibles accidentes debido a la inestabilidad de la zona.

Con estas acciones, Vialidad Nacional sigue reforzando el mantenimiento de las principales rutas nacionales de la provincia, con un fuerte énfasis en la seguridad vial y el cuidado de la infraestructura. Los trabajos continuarán en las próximas semanas, alcanzando otros tramos y con la proyección de nuevas intervenciones en diversas rutas del país.

Este tipo de intervenciones, sumadas a la constante vigilancia y los trabajos preventivos, garantizan la correcta circulación de vehículos y la protección de quienes transitan por estos importantes corredores viales.