Nediani participó del inició del proyecto “Ruta Verde” con la plantación de especies arbóreas autóctonas

Como parte del convenio de colaboración firmado entre el intendente Ing. Roger Elías Nediani, autoridades de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Santiago del Estero y el Rotary Club Santiago del Estero para la ejecución del programa “Ruta Verde”, destinado a la reforestación de los márgenes de la Ruta Nacional Nº 34 con especies arbóreas autóctonas.
En el “Día del Árbol” las autoridades concretaron la plantación de 14 especies arbóreas autóctonas en la intersección de la Ruta Nacional N° 34 y la Ruta Provincial N° 51 dando puntapié inicial al proyecto que busca mitigar los efectos del cambio climático, proteger la biodiversidad y mejorar la calidad ambiental de la zona.
Este esfuerzo colaborativo busca fomentar la plantación de especies autóctonas que contribuyan a producir oxígeno y purificar el aire; reducir la temperatura ambiente, mejorando las condiciones de vida; proveer sombra y mejorar la estética del entorno, favoreciendo tanto a peatones como conductores; proteger la fauna local y atraer polinizadores esenciales para el ecosistema y evitar la erosión del suelo, asegurando un equilibrio ambiental sostenible.
Además de los beneficios ambientales, este proyecto tiene una fuerte dimensión educativa y comunitaria. La iniciativa involucra a escuelas, instituciones intermedias y organizaciones locales en actividades que fomentan la conciencia ambiental y la responsabilidad social, especialmente entre las nuevas generaciones.
Durante la presentación del programa, el intendente Nediani destacó: “El árbol no solo es un símbolo de vida, sino también una herramienta vital para combatir el cambio climático y la contaminación. Con este proyecto, no solo buscamos reforestar un sector estratégico de la ciudad, sino también sembrar conciencia y compromiso ambiental en nuestra comunidad”.
Durante la actividad estuvieron presentes, el presidente del Rotary Club Santiago del Estero, Constantino Lemme; el diputado Provincial, Jorge Mussetti; el concejal Miguel Montenegro; integrantes del INTA; trabajadores de las direcciones de Parques y Paseos y de Producción Agropecuaria y Políticas Ambientales; y demás autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal.
Con este ambicioso proyecto, la Municipalidad de La Banda reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y la construcción de una ciudad más verde, en beneficio de todos los bandeños y las generaciones venideras.