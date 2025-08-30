Con el sueño intacto, Argentina va por un paso más ante Canadá en la AmeriCup

La albiceleste viene de vencer a Puerto Rico y este sábado a las 21.10 se la jugará frente a los canadienses en busca de un lugar en la definición del certamen.

Hoy 10:32

Argentina irá en busca de un paso más en su sueño de la Americup. Después de vencer a Puerto Rico, este sábado se cruzará frente a Canadá con el objetivo de llegar a la final del certamen que se disputa en Managua.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

En el partido contra los boricuas, los de Pablo Prigioni vivieron desde su defensa zonal, con múltiples ajustes durante el juego desde lo táctico, que les permitió clausurar la pintura con un actor fundamental en el cierre. Juan Fernández despejó las dudas que podía haber en este apartado y cubrió todos los espacios, finalizando con 8 tapas y siendo el dueño de la zona pintada ante un Puerto Rico que contaba con más kilos, físico y altura que Argentina.

Allí hay que rescatar la lectura del cuerpo técnico, que supo manejar los momentos defensivos y encontrar las mejores opciones para Argentina. Se terminó el juego con doble base, Corbalán en el alero, Brussino como ala pivote y Fernández como pivote definido.

En la ofensiva se volvió a ver la paciencia, la búsqueda del pase extra en el juego estacionado y las 23 asistencias en 24 conversiones de campo son la mayor muestra. El lunar está en las pérdidas, con 20, pero en los momentos definitorios el equipo mostró seguridad. Quizás hasta lo podría haber definido antes del tiempo extra, pero los 5 triples intentados en los dos minutos finales no ingresaron después de buena movilidad y lanzamientos a pie firme.

“Es un equipo muy disciplinado, muy bien entrenado. Vamos a tener que jugar un muy buen partido en lo colectivo para poder ganar” eligió Nate Mitchell, entrenador de Canadá.

Canadá llega con 4 triunfos consecutivos, tres de ellos con claridad. Tiene dos NBA que marcan el ritmo de un equipo con alta capacidad física, con Kyshawn George y Leonard Miller como líderes del plantel. A partir de allí generan las ventajas desde el uno por no y atacan con fuerza hacia el aro.

Llevan altos porcentajes con un 60% en dobles y 41% en triples. Desde su fortaleza física atacan la pintura con Mfiondu Kabengele y con Miller. Desde los francotiradores tienen al propio George (52% en triples) y a Kyle Wiltjer (10.8 puntos). A su vez, todo es ordenado por Trae Bell-Haines (5 asistencias).

Un rival que sabe sus fortalezas y las explota de buena manera, con el físico como gran arma principal. Un escalón más para una Argentina que quiere dar el paso definitivo a la definición.