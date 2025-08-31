Vanina Escudero habló de su reconciliación con Silvina: “El amor de hermanas siempre estuvo”

La bailarina habló en el programa de Mirtha Legrand, aunque evitó dar detalles de los motivos de la pelea.

Hoy 08:26

En octubre del año pasado se conoció la noticia de que Silvina y Vanina Escudero estaban enfrentadas, aunque nunca trascendieron las razones de la pelea. Este fin de semana, Vanina fue invitada al programa de Mirtha Legrand y se refirió al tema, confirmando que hoy la relación con su hermana está en paz.

“Por más que hayamos estado distanciadas, el amor de hermanas y de familia siempre estuvo, entonces guardamos cierto respeto. Nunca quisimos hablar ni contar lo que había sucedido. Eso quedó entre nosotras”, expresó la bailarina, esposa de Álvaro Navia, tras la consulta de “La Chiqui”.

Además, Vanina aseguró que ambas priorizaron el valor de la familia para lograr una reconciliación: “Creo que las dos le ponemos un valor a la familia, y más allá de haber tenido diferencias, pudimos subsanarlas. No es lindo”.

En relación al tiempo que permanecieron alejadas, aclaró que se trató de un período más corto del que parecía: “Estuvimos unos meses distanciadas. Fueron unos meses, pero lo que pasa es que fue un momento en el que quizás teníamos mucha exposición el año pasado, entonces tantas notas hablando de lo mismo, parece que fue mucho tiempo pero no. Fueron unos meses”, cerró.