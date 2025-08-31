Emanuel Ortega rompió el silencio sobre el juicio de Julieta Prandi contra su ex

Invitado al programa de Juana Viale, el cantante expresó su apoyo incondicional a la conductora y madre de dos hijos.
Emanuel Ortega contó cómo fue acompañar a Julieta Prandi en el juicio contra Claudio Contardi por violación. Invitado a Almorzando con Juana (eltrece), el cantante destacó la fortaleza y la resiliencia de su pareja.
“A mí me cuesta un poco hablar del tema. Entiendo que tu pregunta va dirigida en este caso al rol que a mí me tocó ocupar en eso, que fue de acompañar. Pero me cuesta porque es un tema superdelicado y que pertenece a un momento muy personal y muy delicado de su vida, que tiene que ver con su pasado”, le dijo a Juana Viale.
Hecha esa aclaración, Ortega habló del tema, pero cuidando a su pareja. “Yo no conocía su historia y a medida que fui conociendo a la persona, el trasfondo y su experiencia de vida con aquel episodio, yo no terminaba nunca de salir de mi asombro”, admitió.
En este sentido, destacó la fortaleza y la resiliencia de la modelo. “Me encontré con una persona sorprendentemente fuerte. Yo dije ‘¿cómo está de pie esta mujer?′”, recordó.
Y concluyó: “Y tratar de acompañarlo lo mejor que se puede. Nunca es fácil toparte con una persona que está rota. Y a pesar de eso, era diario una vitalidad y un empuje y una fortaleza y una valentía y unos cojones que, a nosotros muchas veces nos faltan”.