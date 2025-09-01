Christian Sancho contó por qué tuvo que ser internado de urgencia: “Tuve un cuadro de deshidratación”

La reciente hospitalización del actor generó inquietud sobre su salud.

Hoy 20:12

El regreso de Christian Sancho a su hogar marcó un punto de inflexión tras el episodio de salud que lo obligó a ser internado de urgencia. Teleshow conversó con el actor que está recuperándose en su casa y llevó tranquilidad sobre su estado.

“Ya estoy en casa y mucho mejor, con la lección de que debo frenar y tomarme las cosas con más calma. Me hicieron todos los estudios y por eso decidieron la internación”, aseguró. Este mensaje, cargado de reflexión, resume el aprendizaje que extrajo de una situación que generó inquietud tanto en sus seguidores como en el ámbito artístico.

El propio actor describió el momento en que fue internado: “Tuve un cuadro de deshidratación y me tuvieron que estabilizar, evidentemente tengo que parar un poco y descansar más”.

La rápida intervención del equipo médico resultó determinante para su recuperación, y fue el personal de salud quien le transmitió la necesidad de modificar su ritmo de vida. “El equipo médico me dio el alta cuando vieron que ya estaba estabilizado. Me hicieron entender que necesitaba frenar”, reconoció Sancho a este medio.

Durante su estancia en el sanatorio, Sancho experimentó una mezcla de emociones. El episodio fue un sobresalto, aunque la pronta mejoría le permitió regresar a su casa en poco tiempo. En sus palabras, “Fue un susto, pero ya estoy en casa y mucho mejor. Creo que todo esto fue un aviso para empezar a hacer las cosas a otro tiempo”. Esta vivencia lo llevó a replantear la manera en que afronta sus compromisos y a priorizar el bienestar personal. Admitió que la acumulación de obligaciones y la presión laboral influyeron de manera directa en su estado de salud: “Quizás venía con mucho trabajo y muchas otras cosas en el último tiempo que me llevaron a esto”.

El actor reflexionó sobre la autoexigencia que predomina en el medio artístico y la tendencia a anteponer el cumplimiento profesional al cuidado propio. “Tengo que aprender a escucharme y priorizar mi salud por sobre todo”, señaló, convencido de que este episodio marcará un cambio en su enfoque cotidiano.

El apoyo recibido durante la recuperación ocupó un lugar central en el relato de Christian Sancho, especialmente de su pareja Celeste Muriega y de todo el equipo médico. Valoró especialmente la compañía de amigos, colegas y seguidores, quienes, a través de mensajes de aliento, contribuyeron a aliviar los momentos difíciles. “Recibí muchos mensajes de aliento y eso me ayudó a sobrellevar el momento”, afirmó, resaltando el impacto positivo de esas muestras de cariño. La presencia constante de su entorno familiar también resultó fundamental, brindándole contención y tranquilidad.

Para Sancho, el poder de la palabra y la cercanía, incluso en forma virtual, adquirieron un significado especial. “A veces, una palabra, un mensajito en el momento justo, hacen la diferencia”, expresó, y extendió su gratitud a quienes lo acompañaron, recordando la importancia de apoyarse en los demás en situaciones adversas. La experiencia dejó en el actor una enseñanza que ahora busca incorporar a su vida diaria.

Decidido a no permitir que el trabajo opaque otros aspectos esenciales, manifestó: “Voy a tomarme mis tiempos, sin presionarme tanto. El cuerpo habla y hay que saber escucharlo”. Además, compartió un consejo dirigido a quienes se identifican con su historia: “El consejo que puedo dar es no esperar a que el cuerpo te pase facturas”.

El episodio vivido por Christian Sancho transformó la pausa y el descanso en una prioridad ineludible. El actor, regresó a su hogar tras la internación, experimentó un alivio genuino y se comprometió a mantener un equilibrio entre el trabajo, el autocuidado y la gratitud por los pequeños gestos cotidianos que, según su experiencia, resultan esenciales para el bienestar.



