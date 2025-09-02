En el Día de la Industria, destacan apertura de fábricas y la generación de empleos genuinos

Miembros de la Cámara de Diputados destacaron el “acompañamiento del Estado provincial con políticas que potencian las capacidades para su desarrollo”.

Hoy 17:19

La Cámara de Diputados destacó la apertura de fábricas y la creación de empleos genuinos que generan con su actividad en Santiago del Estero “gracias al acompañamiento del Estado provincial con políticas de promoción que permiten potenciar las capacidades para su desarrollo”.

En una nueva sesión ordinaria conducida por el vicegobernador y titular natural del Poder Legislativo, Dr. Carlos Silva Neder, se declaró de Interés Provincial, Legislativo y Social a las actividades por el Día de la Industria que se celebra cada 2 de septiembre, "evocando la primera exportación de la historia del país en 1587, realizada desde Santiago del Estero hacia Brasil, poniendo en valor el federalismo".

En este marco, los legisladores destacaron que "contrariamente a lo que ocurre en otras provincias del país, el crecimiento de la actividad industrial y la generación de trabajo privado en Santiago del Estero es porque la provincia ofrece un contexto propicio por su previsibilidad y por los beneficios de la Ley de Promoción Industrial para atraer inversiones”.